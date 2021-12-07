Фрагменты сбитой над Эр-Риядом ракеты упали на жилые кварталы

Часть фрагментов сбитой в понедельник над Эр-Риядом баллистической ракеты упала на жилые кварталы, не причинив вреда. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление Минобороны королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Операция по перехвату баллистической ракеты над Эр-Риядом привела к разлету осколков, - указано в заявлении. - Некоторые ее фрагменты упали на ряд жилых кварталов Эр-Рияда, не причинив никакого ущерба". В ведомстве также пообещали принять все "необходимые сдерживающие меры в соответствии с международным гуманитарным правом" с целью защиты саудовской территории и гражданских лиц.

В понедельник системы ПВО Саудовской Аравии сбили ракету, запущенную в сторону Эр-Рияда хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". В ответ на это возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция в очередной раз сообщила о начале "крупномасштабной операции" против мятежников, пообещав жестко ответить на исходящую от них угрозу мирным жителям "в рамках международного гуманитарного права".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил в лице президента Абд Раббо Мансура Хади с его сторонниками и вооруженных формирований хуситов. В январе 2015 года движение "Ансар Аллах" захватило город Сана и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами своего кабмина вынужден был перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводит в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против правительственных сил.