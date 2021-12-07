https://news.day.az/world/1412726.html Посольство США в Армении сообщило о нарушениях на муниципальных выборах
Посольство США в Армении сообщило о нарушениях на муниципальных выборах
Посольство США в Армении призывает власти страны изучить сообщения о притеснении оппозиционных кандидатов во время прошедших 17 октября, 14 ноября и 5 декабря выборов в органы местного самоуправления.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства на своей странице в Facebook.
"Мы также получили сообщения о давлении на оппозиционных кандидатов, призываем власти расследовать их", - говорится в сообщении.
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