Посольство США в Армении сообщило о нарушениях на муниципальных выборах

Посольство США в Армении призывает власти страны изучить сообщения о притеснении оппозиционных кандидатов во время прошедших 17 октября, 14 ноября и 5 декабря выборов в органы местного самоуправления.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства на своей странице в Facebook.

"Мы также получили сообщения о давлении на оппозиционных кандидатов, призываем власти расследовать их", - говорится в сообщении.