Армянские солдаты оставили оружие и сбежали

Спикер армянского парламента Ален Симонян попал в очередной скандал. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Сети появилось видео, в котором спикер говорит, что для него вопрос пленных закрыт и называет их дезертирами.

В опубликованном видео содержится следующий диалог:

"- Например, могут ли наши пленные ждать еще два, три месяца?

Ален Симонян параллельно говорит:

- Какова была цель этих пленных, этих людей, солдат?

- Защитить родину.

- Родину... Извини, конечно, может сейчас выскажусь чуть неправильно, но я считаю, что этих пленных уже нет, для меня нет. Например, Израиль, когда террорист захватывает самолет, он не ведет переговоров с террористом, он сбивает этот самолет. А знаете, кто эти пленные, кто они?

- Хочу от вас услышать...

- Это люди, которые сложили оружие, сбежали и заблудились. Я не могу сказать это громко. Вас не интересует, почему родители этих пленных сейчас не активны?

- Меня это очень интересует.

- Потому что эти люди знают, что речь о дезертирах, оставили оружие и сбежали, после оказались в плену".

Указанное видео вызвало серьезный резонанс в армянском сегменте соцсетей и СМИ.