https://news.day.az/world/1413157.html Сейран Оганян и его супруга остались без имущества
Сейран Оганян и его супруга остались без имущества
Генеральная прокуратура Армении наложила арест на имущество депутата от фракции "Айастан", бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и его супруги.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, наложен арест и на имущество бывшего начальника охраны экс-президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его семьи.
В прокуратуре также начато расследование в отношении брата Сержа Саргсяна Левона Саргсяна, его дочери, сына, бывшего начальника департамента по управлению госимуществом, сына бывшего спикера Галуста Саакяна Армана Саакяна, бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна.
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