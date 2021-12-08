Европа истратила четверть купленного в хранилища газа

По состоянию на начало текущей недели из подземных хранилищ Европы отобрано уже 25,6 процента, то есть более четверти купленного и закачанного газа. Об этом со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщается в Telegram-канале "Газпрома", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С начала декабря отбор из европейских хранилищ превышает среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов. На фоне рекордных трат цены на газ в регионе вышли за отметку 1,2 тысячи долларов. В последний раз на нидерландском хабе TTF газ стоил так дорого 18 октября.