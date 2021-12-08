Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР

Канада приняла решение присоединиться к дипломатическому бойкоту предстоящих Олимпийских игр в Китае, как это ранее сделали США, Австралия и Великобритания в знак протеста против якобы имеющего место нарушения прав человека в КНР. Об этом сообщил в среду журналистам глава канадского правительства Джастин Трюдо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой", - сказал он. По словам премьера, канадские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде. "Они [спортсмены] получат нашу полную поддержку", - подчеркнул премьер-министр.

Трюдо уточнил, что данное решение Оттавой было принято после многомесячных консультаций с союзниками, так как Канада "очень обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека со стороны китайского правительства". Премьер-министр добавил, что решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады со стороны ряда западных государств "не должно быть сюрпризом для Китая". "Мы многие годы выражали свои глубокие озабоченности по поводу нарушения прав человека [в КНР]", - пояснил политик.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, позже официально инициативу США поддержали Австралия и Великобритания. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин последовательно выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.