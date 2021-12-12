В Петербурге затопило крупный ТЦ

В торговом центре "Континент" в Санкт-Петербурге начался настоящий потоп. Там прорвало трубу с горячей водой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на проспекте Стачек. Территория сейчас огорожена, из здания вытекает вода.

Авария, по всей видимости, произошла в одном из ресторанов торгового комплекса. При этом сам вход в ТЦ закрывать не стали.

Охранник комплекса заявил, что авария произошла на втором этаже в подсобном помещении.

Ранее сообщалось, что улицы в Выборгском районе Санкт-Петербурга затопило кипятком из-за коммунальной аварии.

Горячая вода залила тротуары и проезжую часть на улице Есенина. Кипяток добрался даже до проспекта Луначарского.