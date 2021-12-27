Турция увеличивает число фрегатов

Руководство оборонной промышленности Турции объявило тендер на строительство шестого, седьмого и восьмого фрегатов класса "Стамбул", которые будут построены по программе MILGEM. Об этом сообщает Bulgarian Military, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые пять кораблей этого типа строятся с 2017 года. Ожидается, что головной фрегат проекта TCG Istanbul поступит на вооружение ВМС Турции в 2023 году.

Корабли оснащены радиолокаторами, системами РЭБ, 76-мм и 25-мм пушками, зенитным 35-мм комплексом, торпедами и минами, 16-ю крылатыми ракетами "Атмака", беспилотниками и противолодочными вертолетами S-70B Seahawk.