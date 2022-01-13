Дубай решил привлечь фрилансеров

Власти Дубая запускают новые трехлетние резидентские визы Talent Pass для талантливых иностранцев-фрилансеров. Об этом пишет Khaleejtimes.com, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Планируется, что инициатива привлечет в эмират креативные кадры со специальными навыками для развития таких секторов экономики, как СМИ, образование, технологии, искусство, маркетинг и консалтинг.

Новый документ Talent Pass даст право своему обладателю на получение трехлетнего вида на жительство и аренду офисного помещения на территории DAFZ и доступ к развитой экосистеме фризоны, в которой уже функционируют более 1800 компаний.

На территории фризоны, запущенной весной 2021 года, художники смогут жить, работать, демонстрировать свои произведения, продавать продукцию и проводить мастер-классы, - сказано в сообщении.

Согласно стратегии, в ближайшие 5 лет число креативных компаний в Дубае вырастет с 8 до 15 тысяч, а число творческих специалистов, проживающих в эмирате, - с 70 до 150 тысяч человек.