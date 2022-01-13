Силы ОДКБ закончили миссию в Казахстане

Обстановка в Казахстане была стабилизирована благодаря скоординированным действиям миротворцев миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), миссия окончена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передает Day.Az.

13 января в городе Алматы прошла церемония завершения миротворческой операции в Казахстане.

"В ходе операции мы получили бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств - членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства", - подчеркнул в ходе мероприятия Зась.

Генсек организации обратил внимание, что проведенная операция свидетельствует о высокой эффективности ОДКБ.

"Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ, где вы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности", - пояснил генсек.