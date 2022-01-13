Армения ожидает установления дипотношений с Турцией

"Армения ожидает от Турции установления дипломатических отношений и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Он отметил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции, запланированная на 14 января в Москве, будет носить ознакомительный характер: "Трудно ожидать, что в результате одной встречи можно достичь чувствительных результатов, но этим будет дан старт процессу".