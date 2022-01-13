https://news.day.az/world/1426469.html Армения ожидает установления дипотношений с Турцией
Армения ожидает установления дипотношений с Турцией
"Армения ожидает от Турции установления дипломатических отношений и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Он отметил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции, запланированная на 14 января в Москве, будет носить ознакомительный характер: "Трудно ожидать, что в результате одной встречи можно достичь чувствительных результатов, но этим будет дан старт процессу".
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