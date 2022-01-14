Генсек ООН обратился к России и США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Россию, США и НАТО избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других [вещей], которые могут привести к эскалации ситуации", - сказал Хак.

Генсекретарь ООН заявил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, что считает критически важным диалог России с США и НАТО. По его словам, мировое сообщество обеспокоено "нынешней эскалацией напряженности". Гутерриш подчеркнул, что обострение ситуации стало бы "катастрофой для Европы и всего мира".

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.