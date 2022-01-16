https://news.day.az/world/1427308.html Новые данные по зараженным коронавирусом в России

Новые данные по зараженным коронавирусом в России

В мире, 16 января 2022 13:38 285
Новые данные по зараженным коронавирусом в России
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За последние 24 часа в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса - это максимум с 13 декабря 2021 года (тогда было зафиксировано 29 558 случаев). Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 803 534, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За сутки скончались 686 пациентов с COVID-19 - это минимум с 5 июля. Всего с начала пандемии умерли 321 320 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 731, общий - 9 858 615.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в стране составил 63,7 процента. Первым компонентом вакцины привито 80 184 717 россиян, вторым - 76 520 849.

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