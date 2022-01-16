Двое детей погибли при взрыве в Кабуле

В афганской провинции Кабул прогремел взрыв. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил в Тwitter Afghanistan SaharTV, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Пять человек были убиты и ранены в результате взрыва в кабульском районе Баграми, четыре талиба были ранены", - сказал генерал Мобин, представитель штаб-квартиры полиции Кабула

Бомба взорвалась в автомобиле представителей движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул в Афганистане и заявили, что война окончена. Из аэропорта Кабула последние две недели августа массово эвакуировали граждан стран Запада и афганцев, которые с ними сотрудничали. В ночь на 31 августа военные США покинули Афганистан.