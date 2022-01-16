В Париже напали на журналистов на акции против обязательной вакцинации

Несколько десятков человек напали на съемочную группу Agence France-Presse (AFP) в ходе субботней акции против обязательной вакцинации, которая проходила в районе площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщило AFP в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, "по меньшей мере 50 человек, которых журналисты идентифицировали как ультраправых", атаковали съемочную группу агентства. Двое сотрудников службы безопасности, сопровождавших журналистов, попытались помешать нападавшим. В ходе потасовки один из сотрудников AFP получил удар бутылкой по голове. В итоге журналистам и их охранникам удалось укрыться за кордон жандармов.

Субботние демонстрации прошли на фоне обсуждения в Сенате (верхней палате парламента) законопроекта, предусматривающего замену санитарного пропуска вакцинным. Согласно документу, такой пропуск будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего пока санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). Как сообщила в субботу вечером пресс-служба верхней палаты парламента, сенаторы большинством голосов поддержали документ с поправками. В воскресенье, как ожидается, законопроект должен быть окончательно утвержден Национальным собранием (нижней палатой парламента).

Франция в настоящий момент переживает пятую волну пандемии. 11 января в стране был зафиксирован новый национальный рекорд заражения коронавирусом - более 360 тыс. новых случаев. По словам главы Минздрава Оливье Верана, с момента начала пандемии власти республики еще никогда не фиксировали таких показателей. В стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли более 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 30,5 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.