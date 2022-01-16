ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Ирака

В зоне проведения операций Pençe Kaplan и Pençe Şimşek на севере Ирака нейтрализовано шесть террористов PПK.

Об этом в воскресенье, 16 января сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Террористы нейтрализованы ударами артиллерии, отметили в ведомстве.

ВС Турции продолжают эффективную борьбу с терроризмом, следует из сообщения ведомства.

Террористы РПК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.