Момент ликвидации преступника, напавшего на синагогу в США

Момент ликвидации гражданина США пакистанского происхождения, захватившего в заложники посетителей синагоги.

Как передает Day.Az, на опубликованных видеокадрах можно заметить, как убегают заложники, появляется человек с пистолетом, а следом был открыт огонь.

Отметим, что террористом оказался родной брат Афиф Садики, которая в 2010 году была осуждена на 86 лет тюрьмы за нападения на американцев в Пакистане.