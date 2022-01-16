https://news.day.az/world/1427381.html Момент ликвидации преступника, напавшего на синагогу в США - ВИДЕО
Момент ликвидации преступника, напавшего на синагогу в США - ВИДЕО
Момент ликвидации гражданина США пакистанского происхождения, захватившего в заложники посетителей синагоги.
Как передает Day.Az, на опубликованных видеокадрах можно заметить, как убегают заложники, появляется человек с пистолетом, а следом был открыт огонь.
Отметим, что террористом оказался родной брат Афиф Садики, которая в 2010 году была осуждена на 86 лет тюрьмы за нападения на американцев в Пакистане.
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