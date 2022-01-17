В Катаре трехнедельный ребенок умер из-за осложнений, вызванных ковидом

Ребенок в возрасте трех недель умер в Катаре в связи с осложнениями, связанными с вызываемым новым коронавирусом заболеванием COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минздрава эмирата, опубликованном в воскресенье на его странице в Twitter.

"Министерство здравоохранения с сожалением сообщает о том, что ребенок в возрасте трех недель умер от тяжелой инфекции, связанной с COVID-19. У младенца не было других, в частности наследственных, заболеваний. Это второй ребенок, умерший в Катаре от коронавируса с момента начала пандемии", - указано в заявлении ведомства.

Катарские власти подчеркивают, что в нынешнюю волну пандемии гораздо большее число детей подвержено заражению, чем во все предыдущие волны.

В Минздраве также напомнили, что всем подданным и резидентам эмирата, включая беременных, необходимо незамедлительно пройти полную вакцинацию от коронавируса, то есть сделать три прививки любым из одобренных в стране препаратов.

По последним данным, в Катаре с населением 2,7 млн человек зарегистрировано 40 600 активных случаев заражения коронавирусом, 258 017 пациентов уже выздоровели, а 626 жителей умерли от последствий заражения.

В эмирате продолжается активная вакцинация населения от коронавируса, которая началась в декабре 2020 года. Количество доз вакцин (включая бустерные), введенных жителям страны, по данным Минздрава, достигло уже 5 412 717.