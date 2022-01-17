В мире - жесткий энергетический кризис, ажиотажный спрос на газ, неуклонный рост цен на электричество и остановки из-за этого целых производств. Один пример с электромобилями, которые вдруг стали нерентабельными, чего стоит. И тут же - судорожные разговоры о санкциях, что есть, собственно, недобросовестная конкуренция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, все, конечно, знают, что гибридным считается автомобиль, который стартует на электродвигателе, при достижении определенных оборотов переходит на внутренние сгорание, а энергия торможения заряжает аккумулятор для следующего старта. Относительно недавно на рынке появилась новая модель гибрида - здесь есть и бензобак, и плагин для внешней зарядки батареи, мощности которой хватает для того, чтобы обеспечить уже весь цикл движения. Если аккуратно, 60-70 километров по городу можно проехать. И до осени прошлого года по деньгам это было очень выгодно. Но эксперты лондонского Citibank утверждают, что при нынешней цене на электричество в Европе уже дешевле ездить только на бензине.

Хотя электроэнергия облагается пятипроцентным НДС, при том что налоги и акцизы на бензин и солярку в их цене составляют более половины, использование гибрида в Британии, по подсчетам Citibank, сейчас обходится его владельцу на 50% дороже, чем бензинового автомобиля, а с учетом запланированного на весну пересмотра тарифов разрыв может вырасти и до 300%.

"Несмотря на амбиции в области возобновляемой энергетики, Европа все еще импортирует большую часть энергии в основном в виде нефти и газа", - отмечает Citibank.

Использование существенных объемов дорогого газа в генерации означает цепную реакцию в виде высоких цен на электричество. Риск разорения для домохозяйств, предприятий и владельцев электрокаров связан с ценой на газ, которая во второй декаде января снова выросла до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне сообщений о том, что запасы топлива в подземных хранилищах упали ниже 50% от их емкости, - исторический минимум. Электромобиль, на примере которого аналитики британского банка обозначили масштаб проблемы, можно заменить на любой другой электроприбор: телевизор, утюг, стиральную машинку или электрообогреватель. Также подойдет газовый котел или даже термостат на батарее центрального отопления. Желание вывернуть термостат в этот промозглый январский день велико, но домовладельцы боятся, что тепло этой зимой дорого обойдется, когда в апреле придут счета.

Растущая стоимость электричества тащит за собой цены на все. На фоне сокращения производства разгоняется инфляция. Голода в Европе этой зимой не будет, но и привычного изобилия, видимо, тоже. Нидерландские аграрии предупреждают "Все настолько критично, что мы выбрали систему половинного освещения. Некоторые, у кого несколько теплиц, говорят: мы оставляем одну или две пустыми. Но тогда вы теряете столько процентов продукции! Ситуация не может быть более экстремальной".

Непростую ситуацию в Германии усугубляет ультимативная зеленая политика: благодаря ей на континенте немцы оказались в лидерах по ценам на электроэнергию. Перед Новым годом каждая семья получила уведомления о росте тарифов. Не на 400%, как за газ, но все-таки сразу на треть. При этом мелких поставщиков и это не спасает - число банкротств выросло вдвое (39 компаний за прошлый год), а крупные концерны подминают рынок.

Но все-таки что с электромобилями в Германии - стране машин и автобанов? Так ли накладно ездить на электричестве, как утверждают аналитики Citibank? Зная цены литра топлива и киловатт/часа, а также расход того и другого на сто километров, можно было бы и в уме посчитать, но давайте проведем эксперимент. Проедем 20 километров по городу со скоростью от 30 до 50 сначала на бензине, и потом вернемся тем же маршрутом, но уже на электродвигателе. Дозаправимся и сравним чеки.

Электропарк Германии сейчас насчитывает около 440 тысяч единиц. Через десять лет транспортных средств с нулевым выбросом уже должно быть 15 миллионов. Собственно, за счет перевода транспорта на электрическую тягу во многом может быть достигнута цель, которую обозначают немцам их "зеленые" - специалисты по постановке амбициозных задач.

"Вы видите, что задача большая, гигантская. В цифрах мы в 2010-20220 годах сократили выбросы в Германии на 15 миллионов тонн в год, а к 2030 году мы должны снизить их в среднем более чем на 40 миллионов тонн", - заявил Роберт Хабек, министр климата Германни.

Вырабатывать энергию для электротранспорта, по планам немецких "зеленых", должны альтернативные источники: ветрогенераторы, солнечные батареи и биомасса. Их нужно больше - на десятки тысяч, на миллионы тонн. Временно партия Бербок - Хабека готова смириться еще и с газом, а вот с атомной генерацией новое немецкое правительство намерено покончить навсегда: три из шести еще работавших в Германии АЭС были остановлены в эту новогоднюю ночь, последние три реактора прекратят работу в полночь 1 января 2023 года.

Упорство немецких властей, в первую очередь "зеленых", в их борьбе с атомными станциями не встречает никакого понимания у соседей. Даже Еврокомиссия внесла ядерную энергетику в перечень климатически нейтральных технологий.

"Эта партия "зеленых" дальше популистская, она оболванивает народ. Они закрыли атомную энергетику в Германии. Это самоубийство для Германии, в которой нет практически ресурсов. У них было 37% атомной энергетики, они фактически убили экономику Германии. Вот весь ответ", - отметил президент Кучатовского института Михаил Ковальчук.

По сути дела, ненавистные "зеленым" уголь и углеводороды пока удерживают энергетиков от того, чтобы повесить на двери табличку "Закрыто". 45% всей генерации в продвинутой Германии сегодня приходятся на уголь, в Голландии он и другие виды ископаемого топлива покрывают 70% потребностей, в Ирландии - 90%.

WSJ сообщает, что одно из самых грязных месторождений в мире - нефтеносные пески в Альберте (Канада) - вышло на рекордные показатели добычи. С 2004 года нефть здесь извлекают карьерным способом, вымывая ее затем из песчаной массы водой, и по технологии гидроразрыва пласта - четыре тонны битумиозного песка дают один баррель сырой нефти. Вот вся их борьба за экологию и климатическая нейтральность в одном снимке: это уже не земной пейзаж, это какой-то Сатурн. При этом чем больше они жгут угля и мазута, тем громче кричат о том, что с этим пора заканчивать: еще денек - и закончим. И с чем они тогда останутся? С навсегда возобновляемыми источниками? Иллюзий на этот счет уже нет, оттого настолько болезненна газовая тема.

Между тем в соревновании бензина с электричеством есть победитель. Мы проехали 20 километров на баке в спортивном режиме и сожгли топлива на 3 евро 55 центов. Обратно мы двигались на батарее, и это стоило нам 2 евро 68 центов. То есть в отличие от Лондона в Берлине еще есть смысл ездить на электричестве. Кром того, тут есть один секрет: многие, а может быть, и большинство немцев покупают такие машины не только потому, что такие экологичные, а еще и из-за того, что в каждом городе, даже в самых загруженных районах, для них всегда зарезервированы стояночные места у зарядных станций: четыре часа парковки - бесплатно.