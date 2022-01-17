Cтартовал Давосский Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартовал в понедельник в онлайн-формате с участием политиков, ученых, бизнесменов и представителей неправительственных организаций со всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, форум был ранее перенесен из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

Со специальными обращениями к участникам дискуссии выступят председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол и генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Онлайн-дискуссии под названием "Давосская повестка дня" завершатся 21 января.