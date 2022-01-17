В Беларуси задержали обвиняемого в убийстве армянина

Гражданина Армении, обвиняемого на родине в убийстве, задержали в Национальном аэропорту Минск, сообщили в Государственном пограничном комитете, передает Day.Az со ссылкой на БелТА.

"Скрыться от уголовного преследования пытался 24-летний гражданин Армении. Молодой человек 29 декабря проходил оформление среди других пассажиров рейса Батуми - Минск. Сотруднику пограничного контроля он предъявил чужой действительный документ. Подлог не остался незамеченным. Иностранец до установления личности был задержан", - рассказали в ГПК.

Выяснилось, что таким способом мужчина пытался избежать ответственности за совершение преступлений, которые в Армении относятся к категории общественно опасных деяний: убийство, покушение на убийство и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.380 УК Республики Беларусь за использование заведомо подложного документа и дальнейшей экстрадиции обвиняемого.