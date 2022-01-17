Богатейшие люди планеты стали еще богаче

Состояние 10 богатейших людей мира за время пандемии увеличилось вдвое - с $700 млрд до $1,5 трлн - со скоростью $1,3 млрд в день. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, занимающейся помощью населению беднейших стран мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди них, согласно данным журнала Forbes, приведенным организацией, глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, основатель компании в области компьютерных технологий Oracle Ларри Эллисон, основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший генеральный директор компании Microsoft и ее крупнейший после Гейтса акционер Стивен Балмер, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

В отчете Oxfam "Неравенство убивает" в связи с проводимой Всемирным экономическим форумом виртуальной дискуссии, посвященной актуальным проблемам современности, в частности, отмечается, что за этот же период доходы 99% человечества упали, более 160 млн человек оказались за чертой бедности, а снижение доходов беднейших слоев населения мира ежедневно приводит к гибели 21 тыс. человек.

По мнению главы Oxfam UK Дэнни Шрискандараджа, "во время пандемии почти каждый день появляется новый миллиардер, в то время как 99% населения мира оказываются во все более худшем положении из-за локдаунов, сокращения международной торговли и международного туризма".

"Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете, - заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бучер. - Наша экономическая структура не только сделала всех нас менее защищенными от этой пандемии, но и активно позволяет тем, кто уже чрезвычайно богат и могущественен, использовать этот кризис для собственной выгоды".