Цены на дрова в Германии взлетели

Рекордный рост цен на газ, электроэнергию, отопительные нефтепродукты, древесное сырье для отопления, такое как щепа, привел к новому рекорду стоимости пеллет в регионах Германии в январе 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пеллеты (спрессованные гранулы из отходов производства) подорожали на 20,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 54,0 процента по сравнению с январем 2021 года, сообщается в обзоре Немецкого института пеллет (DEPI).

Сейчас пеллеты стоят 366,58 евро за тонну в среднем по Германии при доставке от 6 тонн. Это рекордное подорожание пеллет на фоне рекордной стоимости дров, газа и нефтепродуктов.

В рознице килограмм пеллет стоит дороже - 36,66 евроцента, или в энергоэквиваленте тепла - 7,33 евроцента за киловатт-час (кВтч). А газ стоит почти 10 центов, отопительный мазут - 8,8 цента. Электричество в Германии подорожало в 4 раза из-за роста цены газа в 10 раз в прошлом году, когда биржевая цена достигла исторического максимума в 2200 долларов за тысячу кубометров.

"Недостаток древесной щепы и значительный рост цен на нее в настоящее время делают пеллеты чрезвычайно дорогими", - заявила Мартин Бентеле, управляющий директор Немецкого института пеллет.