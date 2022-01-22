Ванна "убежала" от хозяина в Томске и попала на видео

Житель Томска почувствовал себя персонажем стихотворения Корнея Чуковского про Мойдодыра - только вместо подушки, одеяла и простыни от мужчины убежала ванна, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как гордый владелец купели несет ее по покрытому льдом тротуару и в какой-то момент падает и роняет ее. Ванна, получив ускорение и не встречая препятствий на своем пути, двинулась по дороге самостоятельно и даже разогналась до приличной скорости.

В ДТП с ванной едва не попали дети, игравшие в сугробе на обочине, но ребятам удалось избежать столкновения.

В конечном итоге томич вернул беглянку.