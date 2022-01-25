Тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы из-за плохих погодных условий.

Как сообщает во вторник новостной портал Mynet, из-за мощного снегопада все рейсы в аэропорту были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным синоптиков, на город обрушилась метель, в результате которой выпало более 50 см снега. По последним прогнозам, снегопад в Стамбуле может продолжиться в течение еще нескольких дней.

В руководстве аэропорта сообщили, что была проведена эвакуация пассажиров, застрявших в самолетах на взлетно-посадочных полосах. Все они были доставлены в терминал аэропорта. Кроме того, ранее в понедельник из-за сильных порывов ветра обрушилась крыша постройки грузового терминала аэропорта Стамбула. В результате обрушения никто не пострадал.

Мэрия Стамбула при этом заверила жителей, что коммунальные службы города работают без перерывов, чтобы улучшить ситуацию на дорогах.

Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям также рекомендовало всем жителям регионов, где продолжаются снегопады, по возможности оставаться дома и не выходить на улицы. Синоптики прогнозируют, что сильные осадки в Стамбуле продлятся до среды, их интенсивность снизится к пятнице. Сейчас на ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.

На данный момент снегопады наиболее всего нарушили привычную жизнь и транспортное сообщение в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Там в ряде районов в среднем уже выпало до 20-30 см снега. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. Снег обещают также и в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме.