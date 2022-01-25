Спортсменам запретят покидать олимпийскую деревню в Пекине

В Китай сейчас съезжаются спортивные делегации со всего мира и среди них уже выявили первую вспышку коронавируса. Заболели 72 официальных представителя иностранных атлетов, которые будут участвовать в олимпийских играх, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сейчас в Пекине завершаются последние приготовления - в столице заработали олимпийские деревни, в которые начали заселяться спортсмены, их тренеры и журналисты.

Уже сейчас ясно, что всё будет проходить со строжайшими ограничениями. Все деревни вошли в так называемый замкнутый контур, который нельзя покидать. Передвигаться между объектами можно только на специальных автобусах по выделенной полосе.