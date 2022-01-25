Армен Саркисян написал заявление об отставке за рубежом

Президент Армении Армен Саркисян написал заявление об уходе с занимаемого поста за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в аппарате президента Армении.

В аппарате президента пояснили, что Саркисян написал заявление за границей из-за невозможности прервать медобследование.

"Президент находится в отпуске, который проводит за пределами Армении. Проведение медобследования за рубежом связано с тем, что он много лет назад поборол тяжелое заболевание, после чего находится под постоянным наблюдением группы хорошо осведомленных о его болезни врачей", - отметили в аппарате президента.

Напомним, что 23 января президент Армен Саркисян подал в отставку.