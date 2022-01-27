Армяне пожалели об эмбарго турецких товаров

В Армении осознали никчемность политики эмбарго на ввоз турецких товаров. Несмотря на ограничения многие армянские предприниматели продолжали как ни в чём не бывало импортировать турецкую продукцию в обход установленного запрета. Чтобы приобрести товары из Турции бизнесменам приходилось менять их маркировку. Учитывая нормализацию отношений Армении и Турции, эмбарго на турецкие товары с армянской стороны и вовсе выглядело нонсенсом.

"Экономическое воздействие эмбарго на поставки турецких товаров на армянский рынок в краткосрочной перспективе не оказало положительного эффекта". Об этом заявил министр экономики страны Ваан Керобян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, были попытки армянских производителей занять освободившуюся нишу, но работа этих производителей не оказала существенного влияния на экономику.

"Более того, эмбарго отразилось на инфляции, которая несколько увеличилась, поскольку замещающие товары из других стран в среднем стоили дороже, чем их турецкие аналоги", - отметил миинстр.

Отметим, что 30 декабря прошлого года правительство Армении приняло решение не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров, которое действовало с 1 января до 31 декабря 2021 года.