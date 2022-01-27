Иранское государственное телевидение подверглось хакерской атаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, хакерской атаке подвергся первый канал государственного телевидения Ирана.

Аналогичный инциденты произошли на каналах Коран, Джаван и Пейам.

Заместитель председателя государственного телевидения Ирана по техническим вопросам Али Дади сообщил, что в настоящее время выясняются подробности произошедшего.