https://news.day.az/world/1430489.html Иранское государственное телевидение подверглось хакерской атаке
Иранское государственное телевидение подверглось хакерской атаке
Иранское государственное телевидение подверглось хакерской атаке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, хакерской атаке подвергся первый канал государственного телевидения Ирана.
Аналогичный инциденты произошли на каналах Коран, Джаван и Пейам.
Заместитель председателя государственного телевидения Ирана по техническим вопросам Али Дади сообщил, что в настоящее время выясняются подробности произошедшего.
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