https://news.day.az/world/1430532.html В Совбезе Турции обсуждена нормализация отношений с Арменией
В Совбезе Турции обсуждена нормализация отношений с Арменией
"Значимость мира и стабильности на Южном Кавказе очень важна для Турции".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания Совета национальной безопасности.
Эрдоган подчеркнул, что этого можно достичь благодаря искренним и конструктивным усилиям сторон, в первую очередь Турции и Армении.
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