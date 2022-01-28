Министр обороны Армении проигнорировал журналистов

Министр обороны Армении Сурен Папикян 28 января, в день армии отказался отвечать на многочисленные вопросы журналистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вопросы касались реформирования армии, вооружения.

На все это Папикян заявил лишь, что "обо всем этом будет говорить в Национальном Собрании".