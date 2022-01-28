https://news.day.az/world/1430634.html Министр обороны Армении проигнорировал журналистов
Министр обороны Армении проигнорировал журналистов
Министр обороны Армении Сурен Папикян 28 января, в день армии отказался отвечать на многочисленные вопросы журналистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вопросы касались реформирования армии, вооружения.
На все это Папикян заявил лишь, что "обо всем этом будет говорить в Национальном Собрании".
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