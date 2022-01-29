Премьер Канады ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится на карантине из-за того, что один из его троих детей заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, из-за этого глава правительства в виртуальном формате посетит первое в этом году заседание национального парламента, которое намечено на 31 января. Кто именно из детей заболел, не уточняется.

В четверг Трюдо написал в Twitter, что после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом, уходит на пятидневный карантин. При этом результат его экспресс-теста был отрицательным. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и будет работать из дома, а также в очередной раз призвал канадцев вакцинироваться.