https://news.day.az/world/1430911.html Пожар в квартире в России, погибли дети - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в квартире в России, погибли дети - ФОТО - ВИДЕО
Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области РФ в ночь на субботу.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС.
Уточняется, что среди погибших - четверо детей.
Как рассказали в пресс-службе, в 03:20 (04:20 по бакинскому времени - ред.) субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир.
"По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров", - сообщили в МЧС.
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