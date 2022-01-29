Пожар в квартире в России, погибли дети

Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области РФ в ночь на субботу.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС.

Уточняется, что среди погибших - четверо детей.

Как рассказали в пресс-службе, в 03:20 (04:20 по бакинскому времени - ред.) субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир.

"По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров", - сообщили в МЧС.