https://news.day.az/world/1431297.html Взрыв на шахте в Грузии - есть погибший и пострадавшие
Взрыв на шахте в Грузии - есть погибший и пострадавшие
Взрыв произошел на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имерети), передает Day.Az со ссылкой на "Новости Грузии".
Как сообщил генеральный менеджер районной больницы Юрий Элиашвили телеканалу "Формула", в общей сложности с места происшествия в клинику доставили девять человек. При поступлении состояние всех пациентов было оценено, как тяжелое. Спасти жизнь одного из пострадавших врачам не удалось.
Причины взрыва на данном этапе не известны.
В компании "Сакнахшири", управляющей шахтой, журналистам сообщили, что они выясняют детали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре