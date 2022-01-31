Взрыв на шахте в Грузии

Взрыв произошел на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имерети), передает Day.Az со ссылкой на "Новости Грузии".

Как сообщил генеральный менеджер районной больницы Юрий Элиашвили телеканалу "Формула", в общей сложности с места происшествия в клинику доставили девять человек. При поступлении состояние всех пациентов было оценено, как тяжелое. Спасти жизнь одного из пострадавших врачам не удалось.

Причины взрыва на данном этапе не известны.

В компании "Сакнахшири", управляющей шахтой, журналистам сообщили, что они выясняют детали.