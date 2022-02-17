В Грузии прогнозируют рост цен на топливо

Рост цен на топливо в Грузии неизбежен. Это связано с тем, что цены на нефть на мировом рынке повышаются, а запасы топлива, импортированного в Грузию в декабре 2021 года, заканчиваются. Об этом заявил генеральный директор компании Wissol Petroleum Georgia Василь Хорава, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, нынешние цены на топливо не изменятся до тех пор, пока не закончится декабрьский импорт топлива.

"Но из-за роста цен на нефть компаниям - импортерам будет сложно поддерживать текущие цены на топливо в Грузии", - сказал Хорава.

По словам гендиректора, цены на топливо в Грузии могут вырасти в общей сложности до 25 тетри (восемь центов) за литр с конца февраля 2022 года.

Он отметил, что можно было бы прогнозировать и больший рост цен, если бы лари не укрепился по отношению к доллару.