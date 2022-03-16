Самолет Белград - Санкт-Петербург "заминировали"?

Сообщение о взрывном устройстве в самолете авиакомпании Air Serbia рейса Белград - Санкт-Петербург оказалось ложным. Как передает Day.Az, об этом сообщила в среду пресс-служба МВД Сербии.

"МВД Сербии сообщило, что контрдиверсионный осмотр самолета установил, что сообщение о взрывном устройстве, заложенном в самолете, который должен был вылететь с аэродрома Никола Тесла в Санкт-Петербург, оказалось ложным. За последние шесть дней это четвертое ложное сообщение", - отмечено в информации.

МВД расследует обстоятельства инцидента и разыскивает телефонных террористов.

По данным газеты "Вечерне новости", письма с сообщениями о бомбе поступают с территории Украины. Издание называет это "специальной войной против государственной компании Air Serbia.