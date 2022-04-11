ОПЕК предупредила о кризисе с поставками нефти

Санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

По данным агентства, комментарии генсека организации прозвучали на встрече с представителями ЕС.

"Текущие и будущие санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Будет невозможно восполнить потенциальные потери объемов поставок российской нефти", - сказал он.

По его словам, ограничения могут привести к потере более семи миллионов баррелей в день российского экспорта нефти и топлива.

"Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК", - сказал Баркиндо.

В ходе встречи он также "призвал Европейский союз поощрять реалистичный подход к энергетическому переходу".