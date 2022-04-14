Турция ожидает позитивных сдвигов в вопросе эвакуации из Мариуполя

Турция прилагает все силы для организации безопасной эвакуации мирного населения, в том числе граждан Турции, из города Мариуполь на юге Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами РФ и Украины по ситуации в Мариуполе.

"Мы предпринимали и продолжаем предпринимать все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации из Мариуполя, в том числе, готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенных позитивных сдвигов по этому вопросу", - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что в последнее время гуманитарная ситуация в Мариуполе еще более ухудшилась. "Часть города под контролем России, другая - украинская. Турция со своей стороны готова приложить силы для решения гуманитарных вопросов", - отметил он.

Касаясь ситуации в Черном море и на Босфоре, где ранее были обнаружены морские мины, турецкий министр подчеркнул, что Турция обладает всеми возможностями для выявления и нейтрализации подобного рода угрозы. "Тральщики, патрульные самолеты, вертолеты и БПЛА постоянно исследуют морскую зону. К нейтрализации мин готовы наши специалисты", - сказал Акар, напомнив, что до сегодняшнего дня выявлены и уничтожены уже 3 морские мины.

Комментируя вопрос о том, как морские мины могли так быстро пересечь Черное море и достичь Босфора, Акар отметил, что по этому вопросу есть множество предположений. "Без наличия конкретных данных, заявлять что-либо нельзя. Это было бы неправильно", - сказал министр.