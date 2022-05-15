Cамолет упал на мост в Майами

Легкомоторный самолет упал в субботу на автомобильный мост в Майами (штат Флорида), по меньшей мере два человека доставлены в больницу в результате происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.

При падении на мост севернее Майами-бич самолет задел один из автомобилей и затем загорелся. Движение по мосту перекрыто. Пострадавшие доставлены в травматологическую больницу с ожогами, информация о тяжести их состояния пока не приводится.