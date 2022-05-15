И Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Швеция официально приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщили в правящей социал-демократической партии.

"На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", - говорится в заявлении.

Отмечается, что социал-демократы будут работать над тем, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена Североатлантическим альянсом, выступила с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на шведской территории.