https://news.day.az/world/1462016.html И Швеция подала заявку на вступление в НАТО - вслед за Финляндией
И Швеция подала заявку на вступление в НАТО - вслед за Финляндией
Швеция официально приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщили в правящей социал-демократической партии.
"На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", - говорится в заявлении.
Отмечается, что социал-демократы будут работать над тем, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена Североатлантическим альянсом, выступила с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на шведской территории.
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