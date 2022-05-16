Смертельная перестрелка в России попала на камеры

Один человек погиб, двое получили ранения в результате интенсивной перестрелки у магазина в Красноармейском районе Приморья, где собрались не менее 12 мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Конфликт произошел около 01:30 ночи 15 мая на парковке у магазина "Рубин" в селе Рощино. Кадры свидетельствуют о том, что компания молодых людей выпивала у своей машины, когда они сцепились с подъехавшими мужчинами. Разговор оказался коротким, а попытка выяснить отношения на кулаках еще короче, поскольку один из противников применил травмат.

После этого подтянулись приятели участника свары, причем многие из них с оружием в руках. В ходе перестрелки они прятались за машинами и вели прицельный огонь по троим неприятелям. Итогом противостояния стала гибель 23-летнего жителя Рощина, двое его товарищей 17 и 25 лет от роду получили ранения.

Возбуждены уголовные дела об убийстве, совершённом общеопасным способом, и покушении на убийство двух лиц. Задержать подозреваемых пока не удалось.