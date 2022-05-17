В КНДР выявили еще 270 тыс. людей с коронавирусом

В Северной Корее зафиксировали около 270 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, который Пхеньян называет лихорадкой, шесть человек скончались от последствий заболевания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

Согласно сообщению, 16 мая было зарегистрировано 269 510 новых случаев "лихорадки", 174 460 человек выздоровели.

Общее количество заболевших по стране составило 1 483 060 человек, из них 819 090 полностью выздоровели, 56 скончались и 663 910 находятся на лечении.