Талибы пообещали возобновить обучение девочек в старших классах

Движение "Талибан" разрабатывает механизм, который позволит возобновить обучение девочек в школах после шестого класса. С таким утверждением выступил министр внутренних дел в сформированном талибами временном правительстве Сираджуддин Хаккани в интервью телекомпании CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никто не против образования для женщин, и девочкам уже разрешено ходить в школу до шестого класса. Что касается более старшего возраста, продолжается работа над механизмом", - сказал он.

По словам Хаккани, правительство талибов "очень скоро" объявит о возможных сроках возобновления обучения.

Занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа прошлого года после захвата власти в стране талибами. Младшие школы возобновили свою работу 19 сентября, однако к занятиям были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее новые власти пояснили, что девочки и девушки будут допущены к учебному процессу только после того, как в школах и вузах закончится подготовительная работа по разделению классов и помещений и распределению преподавателей.

В марте Министерство образования в правительстве, сформированном "Талибаном", запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах.