Медвежонок напал на девушку в центре Грозного

Девушка в столице Чечни решила сфотографироваться с медвежонком - снимки с животными здесь активно навязывают зазывалы в самом центре Грозного. Во время съемки видео медвежонок укусил ее за подбородок. При этом полиция никак не отреагировала на инцидент.

ЧП произошло, когда девушка по имени Карина вместе с подругой согласились на предложение зазывал и решила записать видео с медвежонком. Когда она снимала видео с казавшимся милым медвежонком дикий зверь вцепился в подбородок девушки. По ее словам, рядом находились полицейские, которые никак не отреагировали на происходящее. При этом подобный бизнес с фотографированием с дикими животными является минимум правонарушением, но чеченская полиция предпочитает этого не замечать.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В настоящий момент по факту нападения медвежонка подано заявление в МВД. Девушка сомневается, что фото с диким зверем являются легальными, а у его хозяев есть соответствующие документы. Также ее возмутило то, что медвежонок был без намордника.

По данному факту следственное управление Следственного комитета по Чечне начало проверку. Коснется ли она только медвежонка или полицейских, "закрывавших глаза" на подобный бизнес в центре Грозного, неизвестно.