Еврокомиссия решила представить план по усилению энергобезопасности ЕС

Еврокомиссия (ЕК) решила представить предложения по увеличению энергобезопасности Евросоюза (ЕС) на фоне введения новых антироссийских санкций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В проекте документа указали, что ЕК может предложить европейским странам подготовиться к возможному полному прекращению поставок газа из России. Поэтому, в качестве срочной меры, необходимо будет установить предельно допустимую цену на газ для конечных потребителей.

Также ЕК решила предложить амбициозные и масштабные цели в области возобновляемой энергетики в рамках плана на 195 млрд ради отказа от топлива из России к 2027 году. Кроме того, будет опубликован документ, который будет касаться партнерских отношений со странами Персидского залива, которые богаты нефтью и газом.