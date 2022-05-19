Блинкен и Чавушоглу обсудили НАТО и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу провели встречу в Нью-Йорке, на которой обсудили сотрудничество в НАТО, ситуацию в Украине, ряд других вопросов.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, Блинкен и Чавушоглу "подтвердили уверенное сотрудничество [двух стран] в качестве партнеров и союзников по НАТО". "США и Турция привержены совместной работе с целью решения насущных геополитических вопросов", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что Блинкен и Чавушоглу договорились "укреплять двустороннее сотрудничество в рамках стратегического механизма" между двумя странами.

Как отмечает пресс-служба Госдепартамента, главы внешнеполитических ведомств США и Турции "обсудили методы и возможные шаги для укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики и продовольственной безопасности, борьбы с климатическими изменениями, укрепления торговых связей", а также "договорились усилить взаимодействие по ряду региональных вопросов". Кроме того, Блинкен и Чавушоглу "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", а также "подтвердили свою поддержку поиску [возможностей] для окончания военных действий".