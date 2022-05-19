https://news.day.az/world/1463340.html О чем договорились главы генштабов России и США?
О чем договорились главы генштабов России и США?
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили ряд вопросов в области безопасности и условились держать открытыми линии связи.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила американская сторона.
Телефонный разговор стал их первым контактом с начала спецоперации РФ в Украине.
"Военачальники обсудили несколько представляющих взаимный интерес вопросов в сфере безопасности и согласились сохранять открытыми линии коммуникации", - сказано в пресс-релизе.
Стороны не будут разглашать подробности разговора.
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