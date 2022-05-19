О чем договорились главы генштабов России и США?

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили ряд вопросов в области безопасности и условились держать открытыми линии связи.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила американская сторона.

Телефонный разговор стал их первым контактом с начала спецоперации РФ в Украине.

"Военачальники обсудили несколько представляющих взаимный интерес вопросов в сфере безопасности и согласились сохранять открытыми линии коммуникации", - сказано в пресс-релизе.

Стороны не будут разглашать подробности разговора.