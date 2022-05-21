Оспа обезьян зафиксирована в еще одной стране

Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мужчина в возрасте около 30 лет, у которого подтвердился диагноз, недавно вернулся из зарубежной поездки и поступил в госпиталь с симптомами оспы обезьян. Состояние пациента оценивается как легкое, его поместили в карантин.

Также стало известно об одном подтвержденном случае оспы обезьян в Нидерландах. Национальный институт здравоохранения и окружающей среды ожидает увеличения числа случаев заражения. Ранее сообщалось о том, что в стране обезьянью оспу подозревают у нескольких человек.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) ранее сообщало, что общее число зараженных оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Власти Испании ввели режим санитарной тревоги после обнаружения восьми случаев заражения в Мадриде. Случаи заболевания также выявлены в Швеции, Италии, Австралии и Канаде.​