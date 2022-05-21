В Турции заявили, что страна не изменит позицию по членству в НАТО Швеции и Финляндии

Турция в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии находится "в точке невозврата" и не изменит свою позицию по данному вопросу, сообщил в субботу зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция не отступит от занимаемой позиции, мы находимся в точке невозврата, об отступлении не может быть и речи. Речь идет о стране, которая заплатила большую цену за борьбу с терроризмом, погибли почти 40 тыс. наших граждан", - сказал политик в интервью телеканалу CNN Türk, имея ввиду противостояние Турции запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

К террористическим организациям в Анкаре также относят так называемые Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и "Организацию фетхуллахистов", которую власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в Турции в 2016 году.

Представитель правящей турецкой партии отметил, что вопросы безопасности являются для его страны принципиальными. "Налицо поддержка, в частности Швецией, террористических организаций. Нашу позицию, касающуюся вопросов безопасности, необходимо не только учитывать, но и предоставить соответствующие гарантии", - заявил Куртулмуш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно говорил, что Анкара скажет "нет" членству в НАТО Швеции и Финляндии, и он проинформировал об этой позиции своих коллег по альянсу. Эрдоган также сообщил, что проводит "телефонную дипломатию", чтобы разъяснить позицию Турции в вопросе членства в НАТО двух скандинавских стран.