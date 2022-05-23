Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной безопасности

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - написал он.

По словам Борреля, страны ЕС должны работать по трем основным направлениям. "Во-первых, работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет, сосредоточив внимание на пробелах, накопленных в прошлом, таких как стратегические средства обеспечения, модернизация противовоздушной обороны, кибер- и космические возможности, и это только несколько пунктов", - перечислил он.

"В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа/запрещения зоны (A2/AD) или космическую ситуационную осведомленность", - добавил он.